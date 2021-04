La Liguria vaccina a ritmo record ma è rebus su under 60 e somministrazioni a domicilio

Genova. Una giornata da record per i vaccini in Liguria. Così ha definito quella di ieri il presidente Giovanni Toti fornendo il dato finale delle dosi somministrate: 14.672, cioè “più o meno in un solo giorno abbiamo vaccinato l’uno per cento di tutta la popolazione. Questo dato giornaliero è il secondo più alto dall’inizio della nostra campagna”. Nonostante ritmi così alti il meccanismo è ancora inceppato sui vaccini a domicilio, e la data dell’11 maggio per l’avvio delle prenotazioni della fascia d’età 55-59 anni (e vulnerabili sotto i 60) è ancora in bilico.

