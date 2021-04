Marco Scajola e Antonio Parolini i ringraziano i carabinieri per aver sventato tentativo di occupazione abusiva

Sanremo. Ieri i carabinieri della locale stazione sono intervenuti per sventare un tentativo di occupazione abusiva in un alloggio di edilizia residenziale pubblica. L’assessore regionale all’Edilizia Marco Scajola e Antonio Parolini, Amministratore Unico di A.R.T.E. Imperia intervengono per ringraziare l’intervento delle Forze dell’Ordine. L’assessore Scajola afferma:«Ringrazio i Carabinieri della stazione di Sanremo che sono intervenuti tempestivamente per bloccare l’occupazione abusiva di un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica. Il supporto delle Forze dell’Ordine è fondamentale per la gestione di situazioni di illegalità come quella accaduta ieri».

