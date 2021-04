Toti «Ieri giornata da record per i vaccini in Liguria»

Genova. «Ieri è stata una giornata da record per i vaccini in Liguria, abbiamo somministrato 14.672 dosi, più o meno in un solo giorno abbiamo vaccinato l’uno per cento di tutta la popolazione. Questo dato giornaliero è il secondo più alto dall’inizio della nostra campagna. Siamo arrivati al 97% di dosi fatte su quelle consegnate, ormai abbiamo le risorse per vaccinare tanto e velocemente e continuiamo a viaggiare sopra la media italiana, con il 26,82% dei liguri che hanno ricevuto la prima dose e l’11,25% che ha completato il ciclo, contro il 21,70% e 9% a livello nazionale. Speriamo arrivino presto altri vaccini per accelerare ancora e continuare con questo trend positivo che si riflette anche sui nostri dati: la curva del contagio continua a scendere così come gli ospedalizzati, con 8 pazienti in meno ricoverati nei nostri ospedali». Lo ha detto il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti a commento dei dati sul Coronavirus e sull’andamento della campagna vaccinale.

