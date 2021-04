Vaccino Covid, Liguria a ritmo da record: ma è rebus su under 60 e somministrazioni a domicilio

Regione. L’uno per cento della popolazione ligure vaccinata in un solo giorno. Numeri “da record”, come li ha definiti ieri il presidente della Regione Giovanni Toti fornendo il dato finale delle dosi somministrate: 14.672 in 24 ore. “Questo dato giornaliero è il secondo più alto dall’inizio della nostra campagna”, ha detto il governatore. Nonostante ritmi così alti il meccanismo è ancora inceppato sui vaccini a domicilio, e la data dell’11 maggio per l’avvio delle prenotazioni della fascia d’età 55-59 anni (e vulnerabili sotto i 60) è ancora in bilico.

