Bassetti contro Crisanti: “Quarta ondata? Se ne assuma la responsabilità altrimenti è procurato allarme”

Liguria. “Quarta ondata a maggio? Mi pare che questi report siano molto simili a quello dell’anno scorso sui 150mila ricoverati in terapia intensiva entro giugno, ce lo siamo dimenticato?”. Lo dice non senza polemica Matteo Bassetti, direttore della clinica di Malattie Infettive dell’ospedale San Martino di Genova. “Quando Crisanti va a dire in giro che a maggio ci sarà la quarta ondata si assume la responsabilità di quello che dice? Sennò è procurato allarme. Di cui oggi non abbiamo bisogno”.

