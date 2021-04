Carabinieri maestri di legalità alle elementari Dante Alighieri di Sanremo

Sanremo. La diffusione del principio della legalità tra i più giovani è fondamentale per la prevenzione dei fenomeni delittuosi di ogni genere. In tale ottica, nei giorni scorsi, i Carabinieri della Compagnia di Sanremo hanno fatto visita agli alunni delle classi elementari, focalizzando l’attenzione anche sul bullismo e sul cyberbullismo, spiegandone le cause, le conseguenze e le possibili soluzioni, evidenziando la necessità di tutelare la vittima ed il ruolo che giocano i compagni di scuola, i quali talvolta assistono ad episodi. Il principio di fondo è: il bullo, senza il consenso della classe, senza le risate che fanno da colonna sonora ai suoi gesti, smetterà di fare il bullo.

