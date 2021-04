Eccellenza “A”, tre partite da tripla e sei squadre che penseranno: “Don’t stop me now”

Quarta giornata del campionato di Eccellenza. Le gerarchie sia stanno pian piano delineando e ogni match comincia già ad assomigliare a dei dentro o fuori. Forse soltanto nelle ultime due giornate ci saranno partite in cui qualche squadra, sicura della qualificazione, potrà giocare solo per il piazzamento. Siamo, tra l’altro, all’inizio di una sette giorni cruciale visto che il 5 maggio è in programma il turno infrasettimanale.

... » Leggi tutto