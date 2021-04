Isolabona. E’ lutto nel piccolo borgo della val Nervia per la morte improvvisa, avvenuta ieri, di Andrea Corna, 59 anni. Conosciuto e amato da tutti, non solo a Isolabona, Andrea lavorava in campagna e poi aiutava gli amici in tutti i modi possibili. In paese lo ricordano come un uomo sempre allegro, buono, gentile, che amava i bambini e gli animali, oltre ad avere una grande passione per il ballo.

