“Pablito” nel cuore e nella memoria: la Paolo Rossi Academy sceglie Alassio per uno speciale camp estivo

Alassio. La città del Muretto è stata scelta dalla nota Paolo Rossi Academy per allestire un camp estivo nato per commemorare “Pablito”, il grande campione recentemente scomparso, all’età di 64 anni, nel luogo in cui ha iniziato l’avventura vincente del Mondiale ’82. Il grande calciatore era spesso in disparte alla Puerta del Sol, quel posto principesco nelle colline di Alassio, dove gli azzurri potevano restare isolati dal resto del mondo.

... » Leggi tutto