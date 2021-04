Sori nega la cittadinanza onoraria a Liliana Segre, Rossetti (Pd): “Toti intervenga”

Genova. “Come ormai è noto nei giorni scorsi l’amministrazione comunale di Sori a maggioranza ha negato, con il voto contrario ad una mozione della minoranza, la cittadinanza onoraria a Liliana Segre. Non posso però non ricordare che nel novembre 2019 Toti prese posizione sull’astensione generale del centrodestra al voto sulla mozione al Senato presentata da Liliana Segre per istituire una commissione contro razzismo, antisemitismo e ogni forma di odio dichiarando che avrebbe votato sì”.

... » Leggi tutto