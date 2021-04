Genova. C’è anche il teatro della Gioventù di via Cesarea in pieno centro tra i luoghi che potrebbero ospitare un hub vaccinale a Genova da agosto in poi, quando il padiglione Jean Nouvel della Fiera dovrà essere sgomberato per l’allestimento del Salone Nautico, come spiegato a Genova24 dal presidente della società Porto Antico.

... » Leggi tutto