Autostrade liguri, Tosi (M5S): “In coda come l’anno scorso, ma senza gli strali della maggioranza”

Liguria. “E anche questa settimana, altre code e parecchie ore fermi sull’A12 tra il Levante e Genova, sull’A10 e sull’A26 dove quotidianamente l’utenza continua a subire disagi. Un copione già visto e pagato a caro prezzo sulla nostra pelle la scorsa estate, quando anni di incuria, inefficienze e mancate manutenzioni hanno costretto Aspi a correre ai ripari, obbligando migliaia di lavoratori e turisti a subire le conseguenze del loro colpevole immobilismo. E a causa del quale come M5S continuiamo convintamente a chiedere la revoca, benché siano in molti a considerarla indigesta e manovrino per non attuarla”.

... » Leggi tutto