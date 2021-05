Liguria. È di 219 il bilancio dei nuovi positivi al coronavirus in Liguria su 4.400 tamponi molecolari e 2.472 test antigenici rapidi. Sono le cifre del bollettino quotidiano emesso dalla Regione. Gli ospedalizzati sono in continuo calo (13 in meno da ieri) mentre si registrano 6 decessi.

