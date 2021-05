Imperia. Vigilia di Imperia-Casale, recupero della 30° giornata di Serie D girone ‘A’. Al ‘Nino Ciccione’ è tutto pronto e domani le squadre scenderanno in campo alle ore 15:00. La partita sarà visibile sulla pagina Facebook ‘ASD Imperia 1923’ e verrà trasmessa in cross-posting anche sulla pagina ufficiale ‘Lega Nazionale Dilettanti’ che conta 421.000 followers. Una bella vetrina per le due contendenti e per la nostra città.

