Primo maggio, il governatore Toti: “Oggi festeggiamo il ritorno al lavoro”

Liguria. “La festa del primo maggio è una festa di tutti ed è importante da sempre. Si festeggia il lavoro, elemento fondativo della nostra Repubblica. Una festa in cui tutti noi ci riconosciamo. Non è solo il sostentamento delle nostre vite, ma è anche l’essenza di quello che facciamo, la passione che ci mettiamo e la nostra capacità di innovare”. Così il governatore ligure Giovanni Toti, con un video-messaggio postato sulla sua pagina Facebook, in occasione della festa del lavoro e dei lavoratori.

