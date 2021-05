Calcio spettacolo all’Olimpico: il Genoa tenta la rimonta ma la Lazio resiste, 4-3 il risultato finale

Roma. Pochi minuti fa è terminato il match dell’Olimpico valido per la trentaquattresima giornata di Serie A. Lazio e Genoa sono state le formazioni protagoniste di un lunch match davvero divertente, ricco di gol e spettacolo. Non potevano permettersi di perdere il passo Champions i padroni di casa, mentre invece sperava di riuscire ad avvicinare ulteriormente la zona salvezza il Genoa. Alla fine è però stata goleada per la compagine biancoceleste, la quale ha fatto valere la propria superiorità approfittando di diverse disattenzioni della stranamente poco solida retroguardia genoana.

... » Leggi tutto