Genova. Sono 202 i nuovi positivi al coronavirus in Liguria su 3.057 tamponi molecolari e 1.592 test antigenici rapidi. Sono le cifre del bollettino quotidiano emesso dalla Regione. Gli ospedalizzati sono in leggero aumento (14 in più da ieri) mentre si registrano 5 decessi.

... » Leggi tutto