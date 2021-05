Imperia. Con un gol di Poesio al 90′ consegna al Casale tre punti corsari che gli permettono di mantenersi relativamente lontano dalla zona play off. A secco l’Imperia che rimane fissata a metà classifica. Le reti tutte nel secondo tempo con gli ospiti in gol per primi, grazie al solito Poesio su rigore. Pareggia Grandoni per i nerazzurri e al 90′ la doppietta del centravanti casalese fissa il risultato.

... » Leggi tutto