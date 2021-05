Sanremo. E’ festa per i tifosi dell’Inter che torna campione d’Italia conquistando questo pomeriggio lo scudetto numero 19 della sua storia. Una gioia incontenibile ha fatto scendere in strada centinaia di appassionati dei colori neroazzurri che si sono riuniti in piazza Dante a Imperia e hanno effettuato dei caroselli nel centro di Sanremo.

