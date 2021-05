Recco, arriva il maggiordomo di quartiere: piccole commissioni e pratiche della vita di tutti i giorni

Recco. Da domani, lunedì 3 maggio, anche a Recco arriva il “maggiordomo” di quartiere. Un servizio per assistere le persone che hanno bisogno di aiuto per il disbrigo di piccole commissioni e pratiche della vita quotidiana: il pagamento di bollettini, il ricevimento della posta, il ritiro di ricette mediche, la consegna di farmaci, le piccole manutenzioni domestiche; ma anche accompagnare le persone in difficoltà e favorire la partecipazione delle persone più fragili alle attività di socializzazione. Il “maggiordomo di quartiere” sarà operativo il lunedì mattina e martedì pomeriggio, per maggiori informazioni o per prenotare il servizio il numero dedicato è 3488906062.

