Sanremo. C’è una proposta d’acquisto per Casa Serena, la residenza protetta per anziani di Poggio. A depositarla in Comune, nelle scorse settimane, sarebbe stata una cooperativa con sede in Piemonte, attiva nel settore delle Rsa. La proposta ammonterebbe a 9,6 milioni di euro che è la cifra posta a basa d’asta nell’ultima delle due manifestazioni d’interesse del municipio andate deserte.

... » Leggi tutto