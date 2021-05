Borgo Incrociati, la nuova sede Iren sarà più alta di 8 metri: fine lavori a marzo 2022

Genova. Proseguono senza sosta i lavori per trasformare il vecchio palazzo delle Poste tra Brignole e Borgo Incrociati, da anni abbandonato e attualmente ridotto a uno scheletro, nella nuova sede genovese di Iren. Una riqualificazione che non sarà a somma zero per quanto riguarda i volumi: da qualche settimana sono infatti visibili le nuove strutture alte circa 8 metri realizzate sulla copertura dell’edificio originale.

