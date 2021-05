Code fino a notte in autostrada, Toti: “Inaccettabile, non permetteremo un’estate come la scorsa”

Genova. Ieri sera poco prima di mezzanotte c’erano ancora 9 chilometri di coda tra Arenzano e Pegli, sulla A10, e 4 tra Recco e Nervi, dopo che durante il pomeriggio i rientri avevano fatto raggiungere quota 25 chilometri di coda specialmente sulle riviere. Un incubo stradale quello del primo weekend di “semilibertà” e spostamenti consentiti – vista la zona gialla – anche tra regioni. Un weekend che, a causa dei cantieri Aspi e quindi degli imbuti per i restringimenti di carreggiata e per i doppi sensi di marcia, si è concluso in un ingorgo.

