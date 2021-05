Recco. Tutto in un mese. La stagione della Pro Recco entra nel vivo con il primo trofeo in palio, la Coppa Italia. La final four si giocherà domani, martedì 4 maggio, e mercoledì 5 maggio nella piscina olimpica comunale di Palermo. I biancocelesti, detentori dell’ultimo titolo assegnato nel 2019, hanno in bacheca 14 Coppe Italia; sono sette quelle vinte consecutivamente dal 2013.

