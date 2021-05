Serie D, ipotesi di taglio delle retrocessioni

Con il nuovo format dell’Eccellenza, in Serie D potrebbe arrivare come ampiamente già argomentato un taglio delle retrocessioni. Al momento la certezza riguarda solo la futura promozione di 24 formazioni (una per ogni girone di Eccellenza composto) nel massimo campionato dilettantistico. Le retrocessioni previste dalla Serie D all’Eccellenza sono attualmente 36 (quattro per ognuno dei nove gironi di Serie D, due dirette e due tramite i playout).

... » Leggi tutto