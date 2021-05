Toti vara la “struttura di missione” per la sanità, al vertice un manager da 123mila euro all’anno

Genova. Via libera da parte della commissione Sanità della Regione alla prima delle strutture di missione volute dalla giunta Toti “al fine di attuare programmi regionali aventi valenza strategica o per raggiungere risultati determinati coerenti con il programma di governo”. Un’organizzazione che avrà una propria dotazione finanziaria (per ora circa 123mila euro) e che agirà “a supporto degli interventi del sistema sanitario e sociosanitario regionale“.

... » Leggi tutto