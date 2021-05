Ventimiglia, pedonalizzazione via Ruffini: lavori rimandati a settembre

Ventimiglia. Si è svolto questa mattina l’incontro tra gli uffici comunali e le ditte incaricate di pedonalizzare via Ruffini e via Biamonti (ex Privata Firenze), e di eseguire i marciapiedi di via Repubblica e via Roma.

Soddisfazione da parte dell’assessore al Commercio Matteo De Villa e della consigliera dello stesso partito Cristina D’Andrea.

L’amministrazione ha stabilito così il planning dei lavori: dal 10 maggio inizieranno gli interventi di via Biamonti, con abbattimento del muro tra la via stessa e via Ruffini e tratto di collegamento. Il maggiore intervento su via Ruffini sarà realizzato soltanto a partire da Settembre.

... » Leggi tutto