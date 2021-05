Covid, Toti: “Con medici e farmacie a pieno regime salto decisivo per il piano vaccinale”

Liguria. “Ho visitato oggi l’ hub vaccinale di Imperia, dove lavorano congiuntamente il sistema sanitario regionale e i medici di medicina generale. Una struttura che aumenta ulteriormente l’offerta vaccinale nella provincia dopo l’hub di Taggia. Essere oggi qui ha un significato particolare: Imperia è stata l’ultima provincia colpita da provvedimenti restrittivi nelle settimane scorse perché l’incidenza del covid era cresciuta sopra i 250 casi per 10mila abitanti alla settimana, che nell’ultimo decreto Draghi è diventato il parametro ‘benchmark’ per il rischio di contagio. Oggi siamo contenti di dire che è tornata sotto quota 110, quindi in un’area di rischio ben minore. Le misure prese, la collaborazione dei cittadini e la speciale capacità di tracciamento di Asl 1 ci hanno consentito di ricondurre la situazione nella media regionale”.

