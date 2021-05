Ex mercato di corso Sardegna, i negozi del Civ escono di scena: scatta l’assalto delle catene

Genova. “È finita ancora prima di cominciare. Come abbiamo sempre detto le condizioni economiche sono irricevibili, di fatto ci hanno lasciato al palo”. Umberto Solferino, presidente del Civ di corso Sardegna, manifesta la delusione dei commercianti del quartiere che speravano di aprire una nuova attività nell’ex mercato ortofrutticolo pronto a rinascere a fine anno grazie a un project financing da 27 milioni. La fase della prelazione a loro riservata si è conclusa ad aprile e adesso la Savills, società milanese che cura la commercializzazione per conto dei nuovi concessionari, sta trattando con altri soggetti. Tra cui anche catene e multinazionali.

