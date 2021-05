Rsa, in arrivo la riapertura alla visite dei parenti: porte aperte per vaccinati e negativi ai tamponi

Genova. Dopo i primi annunci in ordine sparso delle regioni italiane, anche il governo si sta muovendo per fornire le direttive generali per la riapertura alle visite delle Rsa del paese. “Stiamo lavorando a un emendamento che verrà inserito nel decreto Aperture, che consentirà la ripresa delle visite dei parenti ai propri cari”: a dirlo il sottosegretario di Stato alla Salute Andrea Costa, su Rai Radio1 durante il programma ‘In Vivavoce’.

