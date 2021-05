Serie C femminile: Campomorone e Genoa lanciatissime

Prosegue il “magic moment” delle Campomorone Lady in Serie C femminile che coglie il quarto risultato utile consecutivo nonché la terza vittoria in altrettante gare. Dopo infatti i trionfi contro Independiente Ivrea, Spezia e il pareggio con la capolista Pro Sesto è contro il fanalino di coda Alessandria non c’è partita le biancoblù scappano quasi subito per andare ad imporsi con un tennistico 6-2 a riprova di un settore, quello dell’attacco che non fatica a funzionare specie dal rientro di bomber Bargi. Il Campomorone infatti vanta il secondo miglior attacco del torneo con 38 reti fatte.

