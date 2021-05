Trasporti, via libera dal Consiglio regionale al ripristino dei treni Thello

Liguria. Via libera all’unanimità all’ordine del giorno proposto dai consiglieri del Partito Democratico Sergio Rossetti e Enrico Ioculano che impegna il presidente e la Giunta ligure ad attivarsi con il ministero dei Trasporti perché vengano ripristinate le tre coppie di treni Thello che servivano la tratta Milano/Nizza-Marsiglia passando per Genova o sostituite con Intercity sulle stesse tratte, per sostenere la mobilità in Liguria in virtù anche delle gravi condizioni in cui versano le autostrade liguri e tutto il sistema in generale della viabilità stradale.

