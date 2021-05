Coerenza e/o arroganza

“Tipico degli arroganti e dei supponenti l’indisponibilità a cambiare opinione, peculiare dei superficiali mutarla troppo facilmente”. Nel corso di un incontro al quale partecipavano diversi personaggi noti al grande pubblico, io ero presente con il solo titolo di essere prefatore ed amico di Gershom Freeman, inevitabilmente avvertivo l’incombere del potere e dell’abitudine ad essere ascoltati senza prestare troppa attenzione all’altro, atteggiamento che, a mio modo di vedere, contraddistingue i mediocri che hanno raggiunto una più o meno meritata considerazione generale. Posso assicurare i lettori che il severo giudizio appena espresso non deriva assolutamente da invidia, come affermava il Poeta, mi riconosco colpevole di tutti i peccati ma non di quello dell’invidia! Tornando all’incontro: uno dei partecipanti, per eleganza e discrezione evito di citarlo e poi non è utile al nostro argomentare, aveva appena affermato che la sua proverbiale coerenza gli avrebbe impedito di cambiare opinione. Preciso che la conversazione, purtroppo, ancora una volta, era scivolata sul tema della pandemia che ci accompagna tragicamente da più di un anno. Il confronto si sviluppava su due tesi: la prima che la pandemia e la somministrazione del vaccino fossero espressione e progetto della volontà di controllo da parte dei “poteri forti”, l’altra che, pur riconoscendo la volontà di controllo intrinseca nel sistema, vedeva nei vaccini una possibilità che, purtroppo, non aveva al momento alternative. Indipendentemente dalle due posizioni, mi interessa sottolineare l’arroganza di chi affermava che, essendo le sue informazioni quelle corrette, la sua tesi non poteva che esserlo altrettanto, il tutto senza poter dimostrare la superiorità delle sue “fonti”. Io non osavo contraddirlo, ultimo tra cotanto senno, pur avvertendo l’assurdità della sua arringa che, con mio sommo piacere, pensò bene di stigmatizzare il mio caro amico Gershom. La risposta perentoria del commensale fu la celebrazione della propria coerenza, come spiegavo, ed è così che Gershom affermò quanto citato in apertura.

