Coronavirus, francesi di nuovo in Italia da metà maggio

Ventimiglia. Buona notizia per i commercianti ventimigliesi e non solo: da metà maggio i francesi potranno nuovamente tornare in Italia. Manca ancora l’ufficialità, ma la notizia è trapelata nelle scorse ore, come riportato anche dal segretario del Fai frontalieri intemelii Roberto Parodi: «Si attende solo il decreto italiano per l’ufficialità – ha dichiarato – Ma da metà maggio i francesi potranno tornare in Italia. Le condizioni saranno: vaccino effettuato, avere già contratto il Covid o il test pcr che attesti negatività al virus. Non ci sarà più obbligo della quarantena».

