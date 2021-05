Facoltà occupata, gli studenti: “Il rientro in presenza non cura un’università saccheggiata”

Genova. “Il rientro in presenza non è la cura per un’università da tempo saccheggiata e vuota di significato. L’intento delle istituzioni sembra essere quello di mettere un cerotto su un’amputazione”. Lo dicono in un comunicato gli studenti del collettivo Come Studio Genova, dopo gli appelli (oltre che le denunce) arrivate dai vertici dell’Università a liberare la facoltà di scienze della formazione per consentire la ripresa in presenza, richiesta che arriverebbe anche da alcuni studenti che hanno fatto sul punto una raccolta firme.

