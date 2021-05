Albenga. Il debutto di Florjana Doci ha segnato l’arrivo delle assistenti savonesi nella massima serie regionale. L’arbitro savonese ha infatti preso parte come assistente arbitrale alla gara del girone A del campionato di Eccellenza tra Albenga e Varazze. Un’occasione per l’Aia Savona e un momento per fare il punto della presenza femminile nel mondo arbitrale del calcio.

