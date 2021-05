Gran Trail Rensen, un ritorno attesissimo: domenica una “special edition”

Arenzano. Domenica 9 maggio, alle ore 9, al Parco del Beigua ad Arenzano, il Gran Trail Rensen si rimetterà in moto, dopo la sosta forzata dello scorso anno e lo farà con una “special edition”, proponendo un programma forzatamente ridotto (una sola gara, di 30 chilometri per 1.950 metri di dislivello), ma arricchito da un entusiasmo senza pari, a voler testimoniare la grande volontà di ripartire comunque, anche in periodo di pandemia, confidando nella lenta uscita dall’emergenza e nel ritorno alla normalità.

