Imperia, l’Anmil lancia una raccolta fondi per le famiglie di Luana e Cristian

Imperia. «All’indomani della tragica morte della giovane Luana D’Orazio nel pratese che ha lasciato un figlio in tenera età che ha scosso tutta l’Italia, non si ferma la tragica sequenza di incidenti mortali e questa mattina è toccato a Cristian Martinelli, di Busto Arsizio (Varese), di 49 anni, che lascia moglie e due bambine di 7 e 8 anni. Nello stringerci alle famiglie ci rendiamo disponibili per assisterle gratuitamente”. Lo dichiara il Presidente Anmil di Imperia, Nicodemo Agostino.

