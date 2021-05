Genova. Dopo la lunga gestazione dei lavori al sovrappasso ferroviario di via Martiri della Libertà a Pegli si prospettano ritardi sul cronoprogramma per il “fratello” di via De Nicolay. Siamo a Pegli, nel ponente genovese, dove la viabilità di quartiere da tempo deve fare i conto con alcuni lavori di ammodernamento della linea ferroviaria.

... » Leggi tutto