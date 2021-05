Rapallo. Un progetto di fattibilità per la riqualificazione e l’ampliamento della scuola materna di Sant’Anna, realizzato con le tecniche della bioedilizia. Ecco la pratica approvata stamane dalla giunta comunale con l’intento di partecipare al bando statale per la riqualificazione di edifici scolastici per bambini da 0 a 6 anni, previa approvazione in consiglio comunale.

