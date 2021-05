Scappa da Covid hotel per andare in Francia: nigeriano positivo fermato a Ventimiglia

Ventimiglia. Voleva superare il confine e raggiungere la Francia, ma è stato fermato dalla polizia: un nigeriano, scappato da un Covid hotel a Parma, dove si trovava in quarantena in quanto positivo al coronavirus, seppur non in gravi condizioni di salute, è stato fermato nella stazione di Ventimiglia dalla polizia di frontiera, che aveva ricevuto la segnalazione dell’allentamento dell’uomo dal capoluogo dell’Emilia Romagna.

