12esima rievocazione storica della Coppa Milano-Sanremo fa tappa a Marina di Loano: la sfilata di auto d’epoca

Loano. Faranno tappa a Marina di Loano le auto d’epoca impegnate nella XII Rievocazione Storica della Coppa Milano-Sanremo, la gara italiana di auto d’epoca più charmant e ricca di storia, che quest’anno si disputerà dal 6 all’8 maggio, con la partenza ufficiale da Milano giovedì 7 per l’esclusiva parata inaugurale nel cuore della città. Come da tradizione, in serata l’arrivo a Rapallo, per l’esclusivo défilé riservato alle auto partecipanti nell’affascinante cornice del borgo di Portofino.

