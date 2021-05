Il Lions Club Ventimiglia dona il kit “Mastro Cartaio” alle scuole

Ventimiglia. 4R: riduzione, riutilizzo, riciclo e recupero. È questo il nome del “Service nazionale” a cui, nel corso dell’anno sociale 2020 – 21, si sono ispirati i Lions italiani, da sempre sensibili ai problemi ambientali. Anche i soci del Lions Club Ventimiglia, consapevoli che non si può continuare a trattare l’ambiente come una risorsa inesauribile, si sono adoperati per attuare e diffondere le buone pratiche volte a ridurre la cosiddetta impronta ecologica, ovvero il rapporto fra il consumo umano di risorse naturali rispetto alla capacità della Terra di rigenerarle.

