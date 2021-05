Il negozio online per i ristoratori è AllForFood: spedizioni assicurate e grandi marchi

Operativo da oltre un decennio e forte delle partnership consolidate con una vasta rete di fornitori e produttori, AllForFood è il negozio online di macchine alimentari e attrezzature per la ristorazione con oltre 40.000 articoli e grandi marchi. Il catalogo, per la quasi totalità espressione del Made in Italy, risponde alle esigenze di tutti i professionisti della ristorazione, con un rapporto qualità-prezzo vantaggioso, spedizioni assicurate e preventivi gratuiti online.

Diventato il punto di riferimento nazionale nel campo delle attrezzature da ristorazione e macchine alimentari, AllForFood.com è attivo solo nella vendita online. Risponde alle richieste di bar, ristoranti, macellerie, pizzerie, pasticcerie, gelaterie.

Tra i brand in catalogo figurano Fimar, Forcar, Enofrigo, Tecfrigo, Isa, Scab Design. Mentre quanto agli articoli, il cliente può approfittare di pentole professionali, banchi di servizio, espositori, scaldapiatti, abbattitore di temperatura, lavastoviglie meccanica, espositore refrigerato, impastatrici, lavabicchieri, forno elettrico e di tanti altri prodotti.

Sono disponibili anche soluzioni per gli chef (abbigliamento, utensili, coltelli, stoviglie, articoli per igiene e pulizia) e arredamento per esterni. L’articolo ordinato giunge a destinazione dai magazzini dei produttori, senza alcuno stoccaggio intermedio. E nella sezione Le Nostre Offerte vengono raccolti i prodotti con gli sconti più vantaggiosi.

L’esperienza d’acquisto è impreziosita dall’assistenza di esperti (accessibile via chat online, telefono ed email), pronti ogni giorno per consigliare e informare il cliente, pensando alle sue specifiche esigenze.

Semplicità e sicurezza distinguono il processo d’acquisto, come rivelano le modalità di pagamento: carta di credito, PayPal, bonifico e pagamento alla consegna (anticipo del 30% e saldo in contrassegno). Le consegne avvengono in tutto il mondo grazie al contributo di partner logistici selezionati. Il trasporto è coperto dall’assicurazione, per una tutela completa.

L’impegno speso da AllForFood.com per accogliere le esigenze professionali dei suoi clienti ha portato centinaia di recensioni positive verificate da eKomi (servizio di feedback completamente indipendente dall’e-commerce).