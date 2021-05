Genova. Anche la prossima settimana la Liguria sarà confermata in zona gialla ma l’indice Rt nell’ultimo monitoraggio Iss-ministero della Salute, quello relativo alla settimana 26 aprile-2 maggio, è in aumento rispetto al report precedente. È quanto emerge dai dati forniti in conferenza stampa dal presidente ligure Giovanni Toti.

... » Leggi tutto