La Sinfonica di Sanremo torna ad esibirsi dal vivo, parola alla musica

Sanremo. «Non si esibiva dal vivo dalla scorsa estate». Non nasconde l’emozione Livio Emanueli, presidente della Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo, nel commentare il primo concerto in presenza dopo quasi un anno di esibizioni in streaming quando non inattività. Oggi pomeriggio, con puntuale inizio alle 16, nel teatro del Casinò Municipale, per i soli abbonati con prenotazione gratis online, l’orchestra, diretta da Ricardo Casero con al pianoforte Gianluca Luisi, si è esibita nel concerto 23 in La Maggiore K. 488 per Pianoforte e Orchestra di Mozart e nella Sinfonia 1 in Re Maggiore D 82, di Shubert.

