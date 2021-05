Rivieracqua, sindaci per la società pubblica al 100%. Ma i tecnici frenano

Sanremo. Rivieracqua non più un “bidone”, non più un “gigante piedi d’argilla” ma una società da 50 milioni di fatturato annuo: la politica si desta e prova ad ipotizzare il mantenimento della proprietà in capo ai Comuni al 100 per cento. E’ questo uno dei temi caldi discussi nelle ultime settimane tra i sindaci più influenti della provincia, a partire dal primo cittadino di Sanremo Alberto Biancheri e da quello del capoluogo Claudio Scajola. I due principali esponenti della politica Imperiese, in un passato piuttosto recente, hanno avuto posizioni distanti sul futuro del servizio idrico integrato, posizioni che ora sembrano essersi riavvicinate.

