San Bartolomeo, sequestrata discarica abusiva sul greto del torrente Steria

Imperia. Una discarica abusiva di oltre 400 metri quadrati, realizzata in area di demanio fluviale, è stata posta sotto sequestro dai militari della Guardia Costiera di Imperia a San Bartolomeo al Mare. Nell’area erano state abbandonate, in spregio ai locali vincoli paesaggistici di preservazione delle bellezze naturali, numerose lastre di fibrocemento che costituivano una vera e propria discarica a cielo aperto. I rifiuti risultavano abbandonati su nudo terreno e, come tale, esposti agli agenti atmosferici, alle acque meteoriche e alle acque del greto del torrente Steria, senza che fosse stata adottata alcuna cautela ai fini della tutela del suolo.

... » Leggi tutto