Sicurezza idrogeologica, dal governo quasi un milione di euro per il savonese

Liguria. In provincia di Savona i destinatari sono Calice Ligure, Casanova Lerrone, Castelvecchio di Rocca Barbena, Garlenda, Onzo, Roccavignale, Stellanello, Testico, Varazze e Vendone per un totale di 998.409 euro. A livello regionale complessivamente, sono stati stanziati quasi tre milioni di euro per un totale di 43 progetti. Ciascun ente beneficiario del contributo è tenuto ad affidare la progettazione entro il 3 agosto 2021.

... » Leggi tutto