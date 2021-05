Alassio. L’istituto “Giancardi Galilei Aicardi” ha vinto – con gli allievi della sua sezione “Giancardi” di Alassio – la partecipazione in rappresentanza delle Scuole Italiane alla Festa dell’Europa, segnalatosi per i suoi progetti PON in merito all’argomento e per l’impegno sul tema della cittadinanza europea.

